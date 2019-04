《復仇者聯盟4》史嘉娜成內地首位百億票房女星

全球熱映中的漫威(Marvel)超級英雄電影《復仇者聯盟4》(Avengers:Endgame)中國內地上映五日累積票房已衝破21億人民幣(約24.36億港元),威到盡!而《復4》更帶挈片中飾演「黑寡婦」的荷里活著名女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)成為中國電影史上首位個人累積總票房高達100億人民幣(約116億港元)的女星!



史嘉娜主演在內地上映的電影中以漫威作品票房最佳共82.8億人民幣(約96億港元)票房,其餘主演的電影如聲演的《魔幻森林》(Jungle Book)、《Lucy : 超能煞姬》(Lucy)、《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)、聲演的《星夢動物園》(Sing)以及《犬之島》(Isle of Dogs)均於內地取得過億票房。除了史嘉娜之外,內地破百億票房的還有吳京、沈騰及黃渤。



史嘉娜演罷《復4》之後,將會於2020年再度在外傳《Black Widow》中飾演黑寡婦。有指她的片酬將高達2,500萬美元(約港元)正式超越兩大奧斯卡影后珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)以及愛瑪史東(Emma Stone)的片酬,成為荷里活目前最高片酬的女星!