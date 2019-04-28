《復仇者聯盟4》史嘉娜成內地首位百億票房女星

全球熱映中的漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟4》（Avengers:Endgame）中國內地上映五日累積票房已衝破21億人民幣（約24.36億港元），威到盡！而《復4》更帶挈片中飾演「黑寡婦」的荷里活著名女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）成為中國電影史上首位個人累積總票房高達100億人民幣（約116億港元）的女星！



史嘉娜主演在內地上映的電影中以漫威作品票房最佳共82.8億人民幣（約96億港元）票房，其餘主演的電影如聲演的《魔幻森林》（Jungle Book）、《Lucy : 超能煞姬》（Lucy）、《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）、聲演的《星夢動物園》（Sing）以及《犬之島》（Isle of Dogs）均於內地取得過億票房。除了史嘉娜之外，內地破百億票房的還有吳京、沈騰及黃渤。



史嘉娜演罷《復4》之後，將會於2020年再度在外傳《Black Widow》中飾演黑寡婦。有指她的片酬將高達2,500萬美元（約港元）正式超越兩大奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）以及愛瑪史東（Emma Stone）的片酬，成為荷里活目前最高片酬的女星！