【天王頂硬上】郭富城斷韌帶嚇親小鮮肉

天王郭富城最近為內地選秀節目《創造營2019》做導師，之前佢嚟個《對你愛不完》撼低100位小鮮肉，喺最新一集中佢提起早年斷韌帶嘅慘痛經歷，腳傷都要頂硬上，去勉勵一班後生仔敬業同刻苦嘅重要。



當班小鮮肉係自己仔仔一樣看待嘅阿城，就同其中一位講話對佢個表演失望，對方就話自己有啲力不從心，阿城聽完就慈父上身，提點對方可能係體能唔夠好，跟手就講起自己2016年去到廣州開騷，為咗效果就苦練跳彈床，最後搞到韌帶撕裂：「那個時候我的前十字韌帶是斷的，我就是不斷的去挑戰自己，去到廣州那場最後歌曲下地的時候，因為趕拍子，下來剛好踩到彈床邊，整個膝蓋是這樣子，之後本來要做一個翻騰的，都沒辦法做了，只有撕裂，它還沒斷。」阿城用手示意當時膝頭90度角拗開，大家聽到都驚到面容扭曲，仲嚇到有小鮮肉嗌咗出嚟！



阿城續說好彩2016年年頭係拍電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》，扮孫悟空彎腳行都冇咩大問題，不過之後拍另一部電影時，因為要做一個跳嘅動作戲，終搞到韌帶斷開：「很簡單的一個動作跳下來，其中一個武術指導說『你把那脖子打開一點，英雄感好一點』，然後我就忘了，一下來就馬上斷了。」去到同年8月佢開紅館騷，當時連跪都跪唔到，佢都堅持又開騷又做復健足足16日，仲形容每日跳完個膝頭腫到芒果咁大。



最後佢都寄語小鮮肉們咁後生，就唔好急住諗養老，對自己狠啲，做藝人有時就要打破常規，仲話同班小鮮肉咁有緣都係天意。