名模周汶錡(Kathy)最近一家去咗度假,順道慶祝法籍老公Julien Lepeu生日!今日Kathy喺Instagram上載合照,相中佢哋身處沙灘,而一面素顏嘅Kathy就攬實老公,Julien半裸上陣大騷胸肌!Kathy留言:「Happy birthday to the love of my life」Sweet到震呀!



而尋日佢仲上載兩個仔食雪糕嘅片,兩兄弟不停食不停話Yummy,網民都話幸福滿瀉喇!