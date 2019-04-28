張紫妍死前5日錄音公開：想殺就殺咗我啦

韓國女星張紫妍在2009年3月自殺身亡，終年29歲，死前留下遺書控訴生前被迫陪酒換取工作，亦留下被指是陪酒名單的文件，而韓國SBS電視台節目《想知道真相》昨晚談及張紫妍生前的文件，據指該文件上有提及她被事務所老闆強迫陪酒及提供性接待，文件上亦有寫上有社會上有權力人士的名字。

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節目亦公開張紫妍死前5日的與友人通話的錄音聲帶，生前患抑鬱症的她用憤怒及絕望的聲音說：「我冇錯，只係按照公司嘅指示去做，我一直都冇反抗，我冇背景，咩都冇，我點會有力量對抗？呢啲唔係精神病藥可以解決到嘅嘢，真係想殺我嘅話就殺咗我啦，我冇留戀㗎啦。」她指自己一無所有，根本不可能鬥得過公司老闆，曾收過有權力人士的死亡恐嚇，又指老闆曾講笑指她與老人交往，令她十分委屈。

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《想知道真相》指張紫妍生前留下的文件共有4頁紙，除了寫上事務所老闆及製作公司老闆的名字之外，就只寫了兩名有影響力的新聞社老闆名字，節目組曾嘗試跟二人接觸，但他們稱與張紫妍沒任何關係。



節目組亦曾嘗試了解當時張紫妍與事務所金老闆的關係，當時張紫妍與事務所簽下不公平合約，被金老闆強迫參加聚會陪酒，而金老闆在接受警方調查時就否認安排張紫妍陪酒，稱她只是去參加特別試鏡。而金老闆被懷疑是受其他人的命令而安排張紫妍去陪酒，就如張紫妍生前的聲帶中提及的「交際廣而很有權力的人」，令金老闆也被操縱。

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​而法務部早前將張紫妍案的調查期延長兩個月至5月，未知檢察院的過去事真相調查團能否在結案之前將真相查出。