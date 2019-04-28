被拘留後首度受查　朴有天繼續否認涉毒

韓團JYJ成員朴有天涉與舊愛黃荷娜一起吸食冰毒，黃荷娜早前已被拘留及起訴，而警方因認為他有逃走及銷毀證據的可能性，上周申請對他的事前拘留令，他已於上周五被拘留，而他今午被押往京畿道南部地方警察廳的毒品搜查隊接受調查，是他被拘留後首度受查。



朴有天涉嫌與前女友黃荷娜三度購入1.5克的冰毒，並五度吸食冰毒，朴有天受查時堅稱未曾吸食毒品，亦沒有叫他人吸食，但警方在詬查時就發現懷疑是朴有天向販毒的人入錢的CCTV影片，而國立科學搜查研究院亦在朴有天的腳毛中驗出有毒品成份，朴有天在被拘留前亦堅持自己沒有吸毒，而警方認為朴有天購入的冰毒亦未吸食完，會追查剩餘冰毒的位置，以及他之後還有否繼續吸食毒品，而據指他在今日的調查中繼續否認有關嫌疑，警方指必要時會安排他與黃荷娜進行對質調查。



而前日播出KBS節目《演藝家中介》訪問犯罪心理學專家李秀晶教授，她分析朴有天於本月10日召開記招否認涉毒時的心理，她指當時朴有天有用舌頭舔嘴的動作：「看來是因為有導致嘴唇乾的壓力存在，有可能是因為是說謊而出現的行為。」她指朴有天當時在醫療機關接受測試後，並未在體毛中驗出毒品成份，所以才有信心舉行記招，而朴有天初時露面時都表現得很有自信，但後來卻開始迴避鏡頭，證明他是擔心被發現嫌疑。