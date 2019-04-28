【原諒許志安的第11天】Sammi：經歷過才懂

藝人黃心穎爆出偷食鄭秀文（Sammi）老公許志安（安仔），事後Sammi曾經喺社交網發文透露原諒安仔，不過之後再度「潛水」，令外界非常擔心佢嘅近況。呢日佢再次更新社交網，佢先以英文發文指經歷令人成長，之後再晒出一張近照，相中見佢神情平淡，似乎已經回復狀態。佢仲發長文交代近日來嘅心路歷程，佢提到過去幾日香港天氣反覆，曾一度被暗黑籠罩，直至今日天空放晴，相信係借此比喻自己嘅心情變法。佢提到終於鬆一口氣，並指一切可靠時間沖淡：「天空似鬆了一口氣，我相信藍天會回來。想說，既決定了，餘下的，就交給時間，時間會幫助局中者走出一條新路，但在時間面前人人平等，時間不能跳格，無論決定甚麼事，『決定』與『目的地』之間的就是過程，而往往就是在此等過程中，讓人在當中慢慢學習，領悟，直到抵達目的地。」



正能量地如常生活



Sammi續指任何傷痛都無辦法一日痊愈，要喺恢復嘅過程中慢慢學習、領悟，佢更充滿正能量地表示會如常生活：「事實上，亦必須在『如常地生活當中』經歷修復和糾正過程，不能浪費時光，並帶著信心靜候將來。如常生活代表甚麼？如常生活代表去做該做的事，去履行工作任務，去見想見的朋友們，去吃想吃的東西，去繼續熱愛生命中的人與事，去做以往生活中會做的所有生活瑣事，並且誠實面對在這過程中偶爾衍生的情緒感受，這是必須的過程，沒有捷徑啊。日子; 還是要過的。」透露將會一如以往繼續工作、生活。



努力搞演唱會：向前看



佢最後指會努力籌備演唱會，並會「向前看」，對偷食事件將不再評論：「時間和空間是局中者最需要的。帶着盼望迎接這過程，就如同我要拾起精神去迎接我的演唱會，時間無多，拾回運動，拾回專注，是時候了。請見諒，不會再談論此事。不回望，向前看。讓時間一步步帶領。」