攻陷何家千金芳心　竇驍原來好猛料

成功贏得何超蓮芳心嘅竇驍現年30歲，出生於加拿大，唔單只高大靚仔，而且才華多多，絕對係筍盤！佢未入娛樂圈時做過髮型師，亦曾去過英國深造，讀髮型設計同化妝。竇驍18歲嗰陣仲參加過加拿大當地舉辦嘅選美活動，更勇奪冠軍，而2008年佢憑實力考入北京電影學院表演系，主修攝影，並展開佢嘅演藝之路。



竇驍喺2010年首次參演電影，就係拍名導演張藝謀執導嘅《山楂樹之戀》，更因而一炮而紅，隨後演出機會不絕。2015年，仲係佢產量最多嘅一年，包括電影《狼圖騰》、《我是女王》、《新步步驚心》同《破風》，而佢喺《破風》演嘅「邱田」同樣令人留下深刻印象。同年佢開始參演電視劇，實行影視兩邊發展，當中再令佢人氣爆升莫過於係喺《楚喬傳》演嘅「燕洵」，劇中佢演技大爆發，角色由正變邪，拿捏得非常好，除咗為佢吸納大批粉絲，更有傳佢嘅劇酬高達4,000萬人民幣，成為炙手可熱嘅男星！



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