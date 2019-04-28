【最專一男人】陳豪自認傳統：人生目標係…

藝人陳豪今日出席電台閱讀活動，大熱天時他竟身穿針織上衣，耐熱能力甚高！他笑說衣服是由服裝師準備，自言被古裝訓練有數：「難唔到我！（你都好耐冇拍古裝？）依家都好少開，鍾意做戲嘅演員都鍾意拍古裝。（又想講『同朕Check吓』？）好Enjoy講古時對白。」



做人對得住良心好緊要



自許志安與黃心穎的「偷食」事件爆出，有網民於網上發起「最專一男人」選舉，「愛妻號」陳豪不負眾望榜上有名，他聞言即笑住話「多謝」，繼而表示雖然有聽過「安心」事件，不過就冇去了解：「對啲唔好嘅新聞都唔係太想知，我係一個好正面嘅人，做人對得住自己嘅良心好緊要，唔好傷害人，其他嘢都冇所謂。」



拍戲盡避錫錫場面



問到他可曾受過誘惑？他打趣反問：「我有咩誘惑？我嘅人生目標就係太太同三個仔女，都已經得到人生最好嘅嘢，仲有咩想要呢？佢哋係我嘅首位。」認真冧爆！提起太太陳茵媺（Aimee）出活動時自嘲經常誘惑陳豪，他抵死笑話：「我係一個好傳統嘅男人，男女授受不親，唔好睇我表面開放，但其實我好保守，拍戲啲錫錫場面都會盡避，會話係我自己嘅問題。」續指帶太太出外應酬都冇所謂，又表明夫妻之間沒有秘密、好透明：「隨時交換電話睇都得，冇秘密先會令段關係健康，亦係最佳方法去維繫長遠關係，積埋多咗好易會爆發。」



陳茵媺親製蛋糕為女慶生



講到囡囡Camilla昨日3歲生日，陳豪透露Aimee親手製作雪糕蛋糕為愛女慶祝：「我個彩虹蛋糕都係佢整，佢依家有功力、信心就想特別做啲嘢，遲啲佢會Post蛋糕相，整咗兩日，好靚唔係講笑！（你有幫手？）幫唔到，哈哈！」可會鼓勵Aimee開展蛋糕生意？他自爆自家咖啡品牌的產品設計都有問太太意見：「佢都係設計師。（你煮咖啡、佢整蛋糕好夾！）每次同佢講佢都會反問『啲細路仔點？』佢放唔低小朋友。」



大讚老婆係Super Mom



陳豪又冧爆大讚太太是「Super Mom」，獨自帶三個仔女去主題公園：「我一個帶兩個都吃力！去主題公園最驚係走失，咁多人，但媽咪教得好掂！依家有好多家庭都有Helper，幫到手當然好，但可能會阻礙到小朋友學習，令佢哋有惰性、依賴、唔敢嘗試。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

