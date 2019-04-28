【天空之鏡】倪晨曦教點影錯位相

女神倪晨曦（Elva）去年底宣布「封盤」，同圈外金融財俊「V先生」訂婚，佢話婚禮將會喺今年年底或明年頭舉行，呢個消息令唔少網民心碎！早前佢同未婚夫就去咗玻利維亞影婚照，呢個地方夠晒特別，佢首先同大家分享當地嘅景點，除咗鹽博物館、鹽紀念碑等，當中最令人有興趣，梗係有「天空之鏡」之稱嘅鹽湖啦！着咗一身紅噹噹民族風嘅Elva，喺個咁大同靚嘅鹽湖隨意擺甫士影靚相，難怪佢都忍唔住話：「點樣拍到咁靚！」



之後佢哋仲利用恐龍道具就角度，影到佢哋成班人好似小矮人，隻恐龍想咬佢哋，認真有趣！佢又教大家如果想影呢啲錯位相，去到當地配合埋個天氣、風力同雲層嘅因素，皆因影響到張相嘅質素，所以絕對唔簡單，佢又話為咗要影到靚相，去足3日：「一次日頭、四次日落、兩次夜晚同一次日出嘅時間，先可以影到咁多唔同角度嘅相。」



如果要影唔同動作相，佢話每一個動作大家都要不停練習，可能只得30秒影，但背後要用起碼15分鐘，認真有難度，不過好多網民都覺得好值得，皆因呢個地方一生人可能只係會去一次，所以要盡情影，令人睇見都好想去。



網民有話兒:

qoiss cczzx：「天空之鏡」好正好靚！

yisaa bixx：嘩！要影都唔係咁易喎！

hiops lioaa：去到真係要盡情影，好值得！











