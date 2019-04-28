自認年紀大　袁偉豪捱世界搭車搭到嘔

藝人袁偉豪與楊明於南美哥倫比亞為無綫節目《打工捱世界3》拍攝，在劇集《鐵探》中相當有型的垶Sir同Matt Sir，每日都為破案捉賊而辛苦，不過去到哥倫比亞，他們就要化身礦工，深入地下200米的礦洞採礦，穿梭當地兩個大城市麥德林及波哥大，全程18日行程，他們要坐11程飛機，袁偉豪坦言：「講真，拍到第三輯，同2016年拍第一輯比較，年紀大咗，舟車勞頓之後會容易啲攰，體力冇咁好，我哋去到呢啲國家，每日都要食藥，食完之後就會有身體反應，想作嘔作悶，最辛苦係去做礦工，今次係人生第一次入礦洞，感覺自己入咗蝙蝠俠嘅洞一樣，又要坐內陸機再坐六小時車，礦洞好深，冇乜流通嘅空氣，都幾辛苦，所以好敬佩啲採礦工人。」完成採礦工作後，他們又要坐五小時山路車程返回市區，袁偉豪笑言自己都是一個車手，但坐完那程車後，一落車即嘔。



化身教練訓練靚女



此外，袁偉豪表示較輕鬆的拍攝就是跟哥倫比亞一眾準備選美的佳麗，那兒一年有400多場選美會，當地的女仔自小已為選美作準備，他謂：「嗰度好多選美會，咖啡小姐、模特兒小姐、花生小姐，我哋就同佢哋Training，佢哋由15歲至20幾歲，佢哋全部都好靚，應有盡有，輪廓相當鮮明。」另外，他們亦有到麥德林貧民山區做義工，跟小朋友踢波，又煲湯給那兒的居民，相當有意義，之後攝製隊便會到亞馬遜拍攝數天。