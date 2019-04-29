淨係拍過兩次拖！蔚雨芯一生未收過兵

「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）剛與舊公司完約，暫以個人身份發展，據知有幾間電影及唱片公司向她招手，但她不心急決定，今年25歲的她覺得是人生轉捩點，唱歌出身的她對拍戲愈來愈感興趣，未來她會以拍戲為主，她更自爆出道至今從來未「Kiss」過，她笑說：「我拍唔到床戲，我會尷尬，會考慮個男主角係邊個，如果有kiss戲都要睇劇情係咪有咁嘅需要，我覺得唔好嘥quota，始終螢幕初吻嘛，連床戲都冇拍過，以前喺電影《微交少女》，我最多都係好性感瞓喺張床度，冇錫冇做啲動作，啲親熱戲係替身拍嘅，因為當時我講明我唔拍呢啲戲。（螢幕初吻想畀邊個？）有呀，彭于晏，冇第二個人可以令我卜卜跳。」



有「魔鬼胸」稱號的她形象性感，她說：「嚟緊我係咪會零性感未必，可能為套戲我都會性感嘅，始終我出過寫真集，又有呢個朵，我冇唔鍾意，做得呢行就要吃得開，只係唔希望大家將焦點放喺我性感度，我深信時間會搣得甩，希望慢慢努力得到大家認定。」她心目中的性感女神是舒淇和湯唯，她以女仔角度非常好欣賞她們，覺得她們好正。



Rainky自嘲性格好男仔頭，她說：「入行以嚟都唔多緋聞，都冇咩男人追，我呢一生人一隻兵都冇，只係拍過兩次拖。」被爆有馬來西亞籍「超級富二代」男友的她笑說：「佢係我好閨蜜，我哋係好朋友，我喺感情上係好專一，家人朋友、以前經理人都知我唔會亂嚟，我係好傳統女仔。（娛樂圈被人話係大染缸？）我冇壞到囉，我好proud of呢樣嘢，細細個啲親戚都驚我學壞，講好多說話畀我屋企聽，但我好潔身自愛，媽咪教嘅做女仔嘛，我比較有定力，我好緊張人哋點睇我，無時無刻我都要將自己做得最好，尤其公眾人物要檢點！」