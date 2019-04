韓國爆紅男團防彈少年團(BTS)本月12日推出新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》,為期兩周的打歌活動於昨日結束,他們憑主打歌《Boy With Luv》於《人氣歌謠》奪得冠軍,取下今次打歌活動的第7個冠軍獎座,他們昨日透過Twitter上載後台合照,感謝粉絲的支持,而他們將於5月1日在美國出席《Billboard音樂獎》,連續第三年角逐「最佳社交歌手」。



而今年出道的同門師弟TXT最近亦正宣傳新歌,近日TXT就與同門師兄李賢一起到BTS的休息室影合照,而當時BTS成員Jimin正坐在梳化睡覺,其他成員就照坐在旁邊,與睡着覺的Jimin影合照,合照上載到社交網後,Jimin便留言說:「我記憶中為什麼沒有這張照片?孩子們,你們是什麼時候來拍照的?」而隊友Jin就地留言說:「我跟你拍了照,下次就要陪我釣魚了。」認真搞笑!