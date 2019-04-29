東方日報C1：竇驍超蓮電梯激咀認愛放閃

賭王何鴻燊三房千金何超蓮突然爆出與內地男神竇驍電梯激咀兼酒店密會，戀情曝光，二人更急不及待夾啱時間於微博發文「派狗糧」，一反常態高調認愛宣布「脫單」。而竇驍亦被翻炒情史，原來他曾與超蓮同父異母弟弟何猷君的現任女友奚夢瑤傳過緋聞！



現年30歲的竇驍日前被爆密會「粉紅女」，及後有眼利網民認出女主角正是27歲的何超蓮，隨即驚動中港娛圈。事緣竇驍被拍得出席友人飯局時，孖住身穿粉紅色上衣的「粉紅女」到場，二人全程有說有笑，期間竇驍不時主動出擊，捉住對方手仔，又將手放在對方大髀，舉止親暱猶如一對小情人。飯局結束後二人同回酒店，入到電梯更難掩激情，立即肉緊攬啜。照片流出後，雖然樣貌矇矓難辨，但有不少網友從超蓮社交網翻查出與「粉紅女」有同款打扮，認定她正是相中人。



「夫唱婦隨」派狗糧



眼見議論紛紛，二人昨日終選擇透過社交網「引爆」戀情，竇驍率先將微信頭像轉成情侶畀心的影子照，直至下午二時，竇驍更於微博發文：「哈哈哈～hi Babe，狗糧狗糧」，「派狗糧」意指大晒恩愛，其後超蓮亦緊貼發布同一則相同內容的發文，實行「夫唱婦隨」大方公布戀情。二人認愛後引起網友熱議，其中與超蓮過往常搞笑以男女朋友相稱的好友鄧紫棋（G.E.M.），更於男方社交網留言「對她好點」，而竇驍則霸氣回應：「會的會的，我會照顧好你老婆的。」此舉不但獲網友激讚Man爆，超蓮亦對「交接儀式」相當感動，坦言：「我怎麼有點想哭。」又笑指G.E.M.已變成「前男友」，「新歡舊愛」互動相當有趣。



上月仲係「朋友」



其實超蓮與竇驍的戀情早已有迹可尋，兩人上月曾孖住在內地出席品牌活動，當時超蓮亦有於社交網上載活動照片，並標籤了竇驍，不過就僅以「朋友」稱呼對方！另外，有指早前新加坡歌手林俊傑開演唱會時，二人亦有相約睇騷，逐步將戀情浮面。



超蓮自從於2015年與吳克羣甩拖後，曾多次傳出緋聞，包括霍啟山、方力申等，但她一直說會專注事業，如今終被男神竇驍攻陷芳心！至於竇驍的緋聞對象亦大有來頭，他曾於2016年與內地女模、賭王四房兒子猷君的現任女友奚夢瑤傳緋聞，當時竇奚二人於微博上載照片，相中是他們與疑似奚夢瑤媽媽的飯局，昨日奚夢瑤再度發文澄清二人只是同事關係，指當年合照中的女士是以往的公司老闆，並送上祝福：「你找到了愛情，替你開心！祝福你跟Laurinda（何超蓮）幸福快樂！」



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