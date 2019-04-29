個唱前喉嚨及時康復　盧廣仲：感謝神明

台灣歌手盧廣仲在小巨蛋舉行的第二場演唱會，依然全場爆滿，當他演唱《藍寶》前，問台下歌迷有沒有看過因為自己灑水而形成的彩虹？他要大家心情沮喪時，為自己心理建一道彩虹，隨後演唱時舞台LED螢幕出現各種顏色，最後小巨蛋升起一道彩虹，照亮所有人也溫暖人心。熱愛分享生活的他，也在演唱會跟大家報告最近買了新摩托車，笑說自己最喜歡等紅燈時觀察其他騎士，他說：「當你在一個路口等待60秒的紅燈時，會發現這些跟你不認識的人，因為短段的時間而產生交集，當下會覺得很魔幻。」



不過對於挑戰連唱三場，他坦言因為壓力太大而讓自己胃食道逆流，甚至胃酸不慎傷到喉嚨，本來很擔心聲音會影響，對歌迷覺得愧疚，直到前幾天才逐漸恢復，他感謝神明保祐外，還幽默提醒大家：「倒立是不會解決胃食道逆流。」再次發揮廣式幽默哲學Style。後段「安哥」他選唱《幾分之幾》，也帶來新歌《愛情怎麼了嗎？》首唱，深情款款的模樣感動萬人，最後再以演唱會主題曲《大人中》，期許大家努力生活成自己的樣子，為第二天演出劃下去點。