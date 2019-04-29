郭富城「囝囝」機場被掟雞蛋　慘到上熱搜

天王郭富城最近為內地選秀節目《創造營2019》做導師，當100位參賽小鮮肉係仔咁教嘅佢，早兩日就同「囝囝」分享自己斷韌帶嘅經歷，講到有「囝囝」感動到喊咁滯。節目去到最新一集，有近半數嘅小鮮肉被Foul，其他導師好似蘇有朋、胡彥斌等都不捨被淘汰嘅練習生，直頭喺鏡頭前拭淚，「骨肉分離」係幾難過嘅…



不過最慘嘅都可謂其中一位被淘汰嘅余遠帆，佢由第一集嘅第86名排名大躍升，跳升足足21個名次去到今次第65名喇，都叫對自己有交代啦，點知第四集淘汰就去到第55名成晉級分水嶺，余遠帆最終被Foul要走人。尋日佢去到機場準備返歸，本身都有一定粉絲去送機嘅佢，去到Check In時，忽然有「狂迷」衝出人群朝佢掟雞蛋，仲邊掟邊鬧爆：「你為甚麼不堅持！」中晒兩隻雞蛋嘅余遠帆，就嚇到低頭不語，身上黐晒蛋液，默默繼續走，真係我見猶憐，更慘嘅係，呢件尷尬到飛天嘅事直頭上埋網站熱搜，幾乎僅次於「劉詩詩生B」。



有唔少網友鬧爆掟雞蛋嘅狂迷，又留言戥余遠帆心噏，指佢本身已經被淘汰，未出道又未有咩知名度，就要面對呢啲嘢，仲驚佢弱小心靈受挫添。