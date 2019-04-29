警將申請拘留勝利　鄭俊英涉集體迷姦7女子

韓星鄭俊英涉嫌偷拍性愛片及在勝利及崔鍾勛等人的聊天群組內分享相關視頻，鄭俊英已涉嫌發布偷拍性愛片，違反性暴力相關法例而被起訴，之後他再被揭曾與崔鍾勛涉集體性侵案而被追加立案調查。



其中一名女受害人早前已向警方提交狀紙，而昨晚播出的KBS節目便報道指鄭俊英等涉及的集體性侵案，受害女子多達7人，當中部分已向警方提交狀紙。其中一人稱於2016年3月在大邱與鄭俊英及崔鍾勛等5人飲酒後，失去意識，翌日醒來後，發現自己在酒店房內，疑遭人性侵，並已於上周二提告，另有受害者同樣表示與鄭俊英等人飲酒後失去意識遭性侵，節目又指鄭俊英等人極有可能將違法的藥物及毒品混入飲品中給受害人飲用，涉迷姦女受害人。



此外，首爾地方警察廳今日開記者會，表示夜店Burning Sun相關案件調查至今已3個月，並已將涉嫌非法拍攝及散布偷拍片的部分藝人、夜店涉逃稅及毒品案的23名嫌疑人拘留送檢。對於勝利的調查亦將告一段落，最快可於今周內結束勝利與劉仁碩的調查，而勝利涉嫌安排性交易一案，警方亦預計於本周內申請其拘留令。