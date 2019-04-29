又有料爆！梁裕恆指男藝人邀女藝人爆房不遂

落選港男梁裕恆（Flow）自從喺社交網發文力撐黃心穎後，被網民鬧爆，網民直指佢抽水而成為被喪鬧的對象，之後佢又刪除晒撐黃心穎嘅Post，但今日就再度提黃心穎許志安偷食事件，佢話被網民網絡欺凌發表千字文呻爆之餘，表示今次是最後一次提及「安心事件」。不過佢又帶出咗一件事，佢忽然大爆有男藝人曾欲夾女藝人上房，但同時該位男藝人又抽佢水，媽呀！真係好亂。



一直都有指黃心穎有錯



Flow重申黃心穎係有錯，但同時都係受害人，今次自己因出Post而受盡網絡欺凌，仲話好多人用假Account留言惡意攻擊佢：「曾經有個年代 觀眾唔鍾意藝人結婚 所以結了都要收埋扮無結 但呢個年代 觀眾鍾意藝人結婚或情侶檔............你鍾意浪子娛樂圈個個都浪子 你鍾意好男人 娛樂圈就個個都好男人 觀眾鍾意咩 娛樂圈就會有咩律政司工作需要都會結比你睇 this is partnership。我認為裕美嘅回應 大方又中肯 但都要比所謂既網民鬧 她幾個家姐完全唔關事 都比人留言洗版 ，有個人講得好嘅 係呢件事上唔踩多佢一腳就已經係敵人 講番句公道少少嘅說話已經要被攻擊，其中一個原因是 人是不願意接受自己一直相信既事係假， 錯的，我一直無意挑釁所謂既網民 錯在我不知道香港是無言論自由的，我出post後大量是假ac來言語攻擊 大約比例是7成假ac 2成 fans 1成無聊人，飲食業有網絡打手 娛樂圈又怎會無 而所謂既網民真係好搞笑 會認為留幾個言就會覺得自己好威 好大攻擊性 會傷害到我弱小嘅心靈，農民化社會 佢哋嘅留言正好反映出佢哋既層次 我一句都懶得回應 對我來說不痛不痕 ，很多朋友關心我有無事 對我不太了解 我會堅持做我認為對的事 即使千夫所指 而且怎會為一啲完全唔識 無關痛癢既人或說話去唔開心，不過藉着呢件事 大家亦可反省一下網絡欺凌的問題 曾經有人因為網絡欺凌而輕生 很可惜，對這網絡太認真了 你睇啲留言就佢哋知不知所謂 會在網絡通處鬧人的人 又會正常得去邊 。」



繼續爆新料



不過最爆係佢爆出有男藝人曾想夾一位女藝人上房，對方指摘佢抽水之餘，對方又倒轉頭抽番Flow嘅水：「今日又有另一條契弟出嚟話我抽水 我需要抽水？我需要搏出位？呢條契弟係娛圈圈壞事做盡 曾經想夾一個女藝人上房 最後傾唔掂數 對人講咗句『你以後無運行』自己周身屎嘅人 做咩要提及我啲小人物 抽我水呢 人人都想抽水 但水並唔係咁抽，發生這事後有三個傳媒想約我出來做專訪 我都推了 如果想出位 怎會推辭，我在網上一直有評論政治 社會問題 好多朋友提醒我做呢行 唔好講政治啦 但我性格就係咁 唔啱就要出聲 博咩出位啫 我根本唔使靠呢行搵食，對我來說 簡簡單單夠食夠住 做人對得住自己良心就可以。」