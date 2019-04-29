《復仇者聯盟4》香港開畫六日票房破億
2019年04月29日 12:24
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《復仇者聯盟4》香港開畫六日票房破億，認真巴閉！
漫威（Marvel）超級英雄電影《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）自上周三於香港上映以來票房有增冇減！截至今日早上8點，《復4》香港上映六日累積票房已過億港元（$100,793,671），成為香港開埠以來最快衝破一億票房電影之餘，亦刷新多個香港票房紀錄，包括最高開畫週末、最高開畫週、最高單日（頭五位）以及最高開畫日紀錄。相信《復4》好快就打破《阿凡達》（Avatar）的1.78億票房紀錄的而成為香港史上最賣座電影！
香港史上十大最高票房電影
1.《阿凡達》 （Avatar）1.78億
2.《復仇者聯盟3：無限之戰》 （Avengers：Infinity War）1.53億
3.《復仇者聯盟2：奧創紀元》 （The Avengers：Age of Ultron）1.33億
4.《鐵達尼號》 （Titanic）1.15億
5.《美國隊長3：英雄內戰》 （Captain America：Civil War）1.13億
6.《鐵甲奇俠3》 （Iron Man 3）1.06億
7.《復仇者聯盟4:終局之戰》（Avengers:Endgame）1億
8.《變形金剛：殲滅世紀》 （Transformers：Age of Extinction）9,819萬
9.《復仇者聯盟》 （The Avengers）9,670萬
10.《侏羅紀世界》 （Jurassic World）9,629萬