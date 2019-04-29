烹飪節目對撼！周家蔚同肥媽正面交鋒

藝人周家蔚今日現身電台宣傳ViuTV新時段飲食節目《友枱VIP》，講到無論節目形式、甚至播出時間，都同無綫由肥媽主持的《食好D 食平D》撞到正一正，進行正面交鋒！問到家蔚有信心擊敗？她卻懵然不知對撼一事，反問：「係咩？我唔知⋯ 但對烹飪方面就真係冇乜信心，我哋着重傾偈多過煮嘢食，係聽我哋個內容多過學煮嘢食，都會有啲新意、畀到啲煮食Tips大家。（節目名同無綫個《今日VIP》好似。）我唔知喎！唔係我作。（有幾多集？）10集，播兩個星期。」



陶大宇郭政鴻飲醉酒



家蔚信心謂靠嘉賓取勝，更透露首集由陶大宇及郭政鴻打頭陣，又大爆眾人飲醉酒：「好Free Style嘅一個真實節目，個個都飲多咗，我返到屋企第二日起身已經唔記得咗個尾聲，斷晒片！以前喺TVB拍嘢會好謹慎，唔會畀你拍戲飲嘢好正常，呢個節目就好似喺屋企請朋友嚟飲酒食飯，嘉賓都好盡興暢談。」



問到今晚可會同一對仔仔準時收看？她笑話：「佢哋8點就瞓，加上內容都唔啱佢哋。（同老公洪天明一齊睇？）佢喺內地拍緊電影，同埋老爺（洪金寶）、兩個兄弟（洪天祥及洪天照）拍同一部，家庭聚會咁，所以細仔JT昨日生日天明都冇嚟開Party，但就有預先送咗禮物。」至於家蔚就送了DIY玩具給細仔：「佢好鍾意做手作，平時都會同小朋友煮嘢食當親子活動。」



追B天明未Ready



講到日前同一大班朋友去日本賞櫻，問到為何不同老公二人世界？她笑謂：「當咗係二人世界㗎啦！平時係同啲仔瞓，去旅行嗰幾晚唔使畀佢哋踢！其實每年都會同老公去一次旅行，半年前去咗一次，之後會再同佢半做嘢半玩去柬埔寨。」一直恨生豬B的家蔚講到造人計劃：「天明未Ready，佢話想遲啲，但我遲啲未必想，要夾下先，人哋話生女好冧，但細仔都成個女仔咁，又窩心又嗲，天明當咗佢係女咁！追多個會太忙，但我想！」