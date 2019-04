韓國勁爆男團Wanna One出身的18歲男歌手裴珍映,於本月26日發布首張個人單曲專輯《Hard To Say Goodbye》,並於本月27及28日在首爾慶熙大學平和殿堂舉行粉絲見面會,獲Wanna One的隊友朴志訓及李大輝到場支持,而裴珍映先後演繹前輩SHINee泰民的《Move》,以及Justin Bieber的《Baby》,展示可愛魅力。



而裴珍映早前宣布於6月22日在香港九龍灣國際展貿中心匯星舉行《Bae Jin Young 1st Asia Fanmeeting Tour in Hong Kong 'IM YOUNG'》粉絲見面會,他更特別拍片先跟香港粉絲打招呼,他用廣東話說「大家好」,並正式向香港粉絲宣布他6月22日在香港舉行見面會的好消息,他表示想到能與香港粉絲見面,便覺得好高興和好興奮,最後更用廣東話說「到時見」及派心心約定大家!