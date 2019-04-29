晒泳照騷玉背！何雁詩兩周年放閃

歌手何雁詩（Stephanie）近日參加高爾夫球錦標賽，本身左腳已經有舊患嘅佢不以為意，每日不停練習4至5小時，令到傷患更為嚴重，仲話睇過醫生懷疑係韌帶或軟骨撕裂，情況令人擔心﹗Stephanie喺網上上載一張穿上一件頭泳衣晒背相，仲話原來佢只係菠蘿蓋移位，而唔係韌帶或軟骨撕裂，所以叫大家不用擔心，仲話嚟緊要做物理治療避免膝蓋再度移位：「比賽前兩個禮拜受傷，確實不在我預料之內。這一次菠蘿蓋移位，已經是不幸中的大幸。本來檢查後擔心的十字韌帶斷、或者是半月板破裂，亦不用擔心，菠蘿蓋移位只需要一段時間休息待復原。但是以後更需物理治療和需knee brace 和KT tape 幫助避免膝蓋再度移位感恩。我只想身體健康。我以後也有漫長的運動生涯！謝謝這幾天各界幫助！」



另外，佢亦晒出同男友鄭俊弘嘅合照，原來佢兩個再去睇多次《 復仇者聯盟4：終局之戰》，而呢個月亦都係兩人嘅拍拖兩周年紀念，之前Stephanie仲發文感謝男友對佢嘅愛錫：「謝謝你的星光把我每一個漆黑的晚上也變得光明， 和你在一起是我做過（其中的）一個最好的決定，謝謝你！」