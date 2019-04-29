方力申做「好爸爸」　教小朋友游水

上年與拍檔合資開辦游泳學校的方力申（小方），最近就被邀請以「老本行」去做善事，展開為期兩年的CFA合作計劃，為一班患有心臟病的兒童（下稱心童）開辦善的力量慈善泳班。早前小方為是次合作於泳池邊與一班小朋友拍攝宣傳短片，盡顯其貪玩一面。小方揚言很久沒下水，好想盡情「濕身」，邊玩邊以善的力量鼓勵心童打破社會既有的看法和框架。



小方望以今次合作個人為低收入戶的小朋友教導游泳，希望能在教游水過程中，把自己做運動員時學會的毅力、勇往直前及不怕失敗的運動精神，灌輸給小朋友，建立自信。他說：「我小時候也曾經被教練評定為劣級資質運動員，看死我『短手短腳』，一定不能成功。但最終我不但突破自己，還刷新了兩項香港紀錄，原因不是那時候突然長高，而是我為了練水所付出的汗水和犧牲，比那個年代的任何一個選手也要多。」



作為教練的小方，只是「得把口」教，在泳池邊拍攝時技癢，與小朋友打成一片，更想下水暢「游」。隱藏着「好爸爸」條件的小方，在面對可愛的小女孩演員時更慈父上身，愛心無限教導她們正確暖身姿勢，就算導演已停止拍攝仍繼續教導。

