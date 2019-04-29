譚詠麟男人的浪漫　組佬味「Sun Run La」

譚詠麟（校長）備即將推出的新專輯，日前更為首支主打歌《男人的浪漫》拍MV，請來星級全「佬」班演出，由黃光亮、趙永洪與張松枝客串演「江湖三兄弟」，更出人意表由林雪當鼓手領軍，與結他手張繼聰、彈Keyboard的符致逸（Adrian）及主音趙浚承（Gary）等組成跨世代「Sun Run La」樂隊，在大牌檔中跟校長齊齊Rock出「佬」味，更大派豆腐火腩飯。



大牌檔組「Sun Run La」樂隊



今次MV主要講述Gary因為工作失意而獨自到大牌檔，叫了一碟豆腐火腩飯獨自享受「浪漫」，卻巧遇多年兄弟都同樣叫這碟飯，大家重聚更回味當年在學校夾Band的開心日子。正當林雪去廁所時，「江湖大哥」黃光亮就帶住趙永洪與張松枝來準備搗亂，怪責搶去女朋友，原來是認錯人，剛好林雪回來，見到相識的黃光亮而化解誤會。不過黃光亮發揮「大哥本色」要他們重組當年「Sun Run La」樂隊，彈首合心水歌才可以放人，剛好趙浚承崇拜多年的偶像歌手譚詠麟亦在附近食緊豆腐火腩飯，於是加入出「口」相助，在大牌檔由校長帶領大家齊齊Rock出「佬」味。



校長一聲領下 張繼聰即到



林雪笑言：「好榮幸又好彩，今晚可以有空檔接受校長邀請來拍MV，不必問點解我可以同年輕人合作，因為我都好年輕。」張繼聰則說：「可以演出校長的MV，我覺得每個香港人成長都受校長嘅歌影響，基本上都冇問過要來拍乜，聽到校長MV要幫手就即刻來了。原來我是來扮結他手，所以拍攝時我就用默劇形式來演繹彈奏。」



黃光亮為譚詠麟獻出第一次



皆因拍麻甩佬碰頭，在MV拍攝現場當然出現好多「港式助語詞」，所以拍攝時忘形連助語詞都照爆，只能後期以「嘟嘟聲」加工，趙永洪問黃光亮來做乜？黃光亮就說：「大佬倫叫我當然係來做大哥啦！不過我今次係第一次拍AV呀！唔係，係拍MV，我哋仲一齊睇MV！」下刪十數個助語詞！