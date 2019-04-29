事前冇聯絡作家　《RM》遊戲認抄網漫

韓國SBS電視台的綜藝節目《Running Man》（RM）昨午播出的新一集被指與網絡漫畫《Mini Game》的情節相似，有抄襲之嫌。



昨日一集講到成員各自進入貨櫃內生存9小時之後，每人分得N分之一的獎金，裏面的物價和現實中不一樣，門會在每小時打開30分鐘，而每人的支出是不會對其他人公開，而他們在發現間諜並作出檢舉的話，可以個別得到獎金，而最後嘉賓李絮與劉在石成功檢舉間諜李光洙而結束遊戲。



節目播出後，有網民指遊戲似足網漫《Mini Game》，該漫畫是講述遊戲參加者在100日間於錄影室內生活，要用盡辦法獲得最多的獎金，而所有生活用品都需要用獎金去買，物價是現實世界的一千倍，所以不少網民及觀眾都指《RM》的遊戲疑抄襲《Mini Game》。



該網絡漫畫的作家裴真秀（音譯）指《RM》遊戲的設定和發展都和漫畫十分相似，令他十分驚訝，又指事前並沒有收到SBS電視台的聯繫，自己花了很多心機才想到這樣的故事，卻被綜藝節目盜用主意，令他覺得很傷心，而漫畫公司表示將考慮採取法律行動追究。



而SBS方面就承認是有參考裴真秀的漫畫《Mini Game》，並將其改編成節目的遊戲：「我們製作組裏有裴真秀的粉絲，便決定將《Mini Game》和《Running Man》的元素集合在一起，很抱歉未有事前聯絡漫畫公司和裴真秀作家。」