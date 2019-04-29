單手攀石傾電話唔合理　謝天華咁解釋

由周家蔚及劉永健主持的ViuTV全新節目《友枱VIP》，每集都會親自烹調美食佳餚，並邀請圈中好友邊食邊講，新一集嘉賓是謝天華，兩位主持為他烹調兩餸一湯，其中家蔚負責炮製花膠雞酒。家蔚向天華介紹菜色時，意外把「雞酒」說成「花酒」，充滿幽默感的天華聞後即笑言：「我唔飲花酒㗎！我淨係飲雞酒。」家蔚露出尷尬表情，場面搞笑。



構思單手攀石傾電話變熱話



問到入行以來認為演得最成功的電視角色，天華毫不猶豫地回答是《學警狙擊》中的臥底角色「Laughing哥」，他大爆拍攝前早已跟監製商量好，向劇中其他演員及外界隱瞞他飾演臥底，以防有人劇透，亦希望觀眾追看劇集時才慢慢發現箇中玄機。天華又提到在劇集《神鎗狙擊》中一手攀石、一手聽電話的一幕，想法原來出自天華本人，原意只是想給觀眾一點新鮮感，沒想到竟成為網民熱話。



參加跳舞比賽成好友



談到天華與家蔚的友誼，二人表示對方稱得上是共過患難的朋友，天華透露與家蔚因拍攝節目《舞動奇迹》而認識，當時他們同被公司派往內地參加舞蹈比賽，眼見大陸藝人準備充足，一絲不苟，每件參賽戰衣都經過悉心安排，但他們連舞衣也只是從家裏的衣櫃拿來，天華立刻從大陸打電話給公司高層要求置裝，他又發揮搞笑本色說：「公司叫我出去打仗冇問題，都起碼要比把刀我先得㗎！」家蔚表示由於參與該節目的香港藝人在內地同住一個地方，又一起為比賽辛苦排練，所以感情都很好。