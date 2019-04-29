佢都想移居台灣　妻夫木聰：台灣非常美！

日本型男妻夫木聰、豐川悅司主演的電影《亡命之途》，即將在台灣上映，兩位帥哥今日與女主角謝欣穎、導演半野喜弘等現身記者會造勢，還獲台灣名導演侯孝賢撐場。



已經赴台多達四、五次的妻夫木聰，熱愛台灣這個地方，他表示每次感覺都非常好，他說：「有一次我坐的士，從車窗看到被雨淋濕的台灣街景，感覺非常美，很想住在這裏，但不知道大家會不會接受我。」因此一接到導演半野喜弘邀約，說要在台灣全程演出，就立刻答應，他還衝口而出說好鍾意食「混蛋麵」，謝欣穎忍不住爆料說：「他每次都將餛飩麵講成混蛋麵，豐川悅司就時常在片場講『給我你的錢、給我你的愛、加麵』3句中文。」引得全場哈哈大笑。



豐川悅司在片中的角色霸氣十足，私下卻是個暖男，勤向工作人員學中文，還說每次拍片時都很期待吃飯，他說：「台灣的便當很好吃，所以日日都很期待開餐，片場有牛肉、雞肉及豬肉選擇，但導演說不能吃太多，肥咗連唔到戲，搞到我好頭痕。」引得全場爆笑。

導演侯孝賢以特別嘉賓的身分亮相，他執導的《海上花》就由半野喜弘配樂，他同妻夫木聰、謝欣穎也合作過《刺客聶隱娘》，有一定的交情，他特地送上茶葉、米飯及紹興酒等給眾人，並幫手為電影賣廣告，話自己未看過這部電影，但感覺一定很好看，他的感覺不會錯。