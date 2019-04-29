開八圍慶功！惠英紅自爆嫁咗人？

藝人惠英紅早前連奪香港電影金像獎及亞洲電影大獎的最佳女配角，今晚她盛裝打扮在旺角筵開八圍，宴請圈中朋友、媒體及贊助商慶祝，她表示得獎後有一連串工作，但有一些是在得獎前已接下，因此沒有加價，自稱是身酬超偏低演員：「片酬唔好買餸咁拉拉扯扯講價，如果我開到好高，你又開唔到戲就唔好，最緊要尊重，希望皆大歡喜。」問到下一個計劃是否結婚？她笑說：「都同你哋冇咩關係喎！畀唔畀我已經嫁咗呀？（私生仔都有埋？）女就有一個（意指狗女）！其實依個階段好開心，唔心急啦（結婚）！」



講到主演無綫劇《鐵探》尚餘十集大結局，成為熱話，她直言對收視有信心，不擔心鄭少秋主演的ViuTV劇集對撼：「我哋播咗廿集，大家都習慣咗睇，佢嗰套就上網再睇番啦！（你個角色成日畀人鬧喎！）係呀！前兩晚我落街放狗，後面有人好惡嗌『萬晞華』！我擰轉頭，佢就話『我好支持你呀』，又有內地網民鬧我老毒婦，問我幾時死，鬧毒都算，做咩鬧我老喎！不過呢十年我都未試過咁入屋，出街都好多人送嘢畀我又合照，好開心！」對於她之前劇透繼洪永城後，細仔楊明都會身亡，她表示不擔心觀眾不滿：「唔驚！我對自己演繹有信心，即使知道咗再睇都會鍾意。」她又透露有跟監製蘇萬聰傾再合作，但題材會不同。