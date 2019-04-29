《鐵探》劇透：秉高自爆係警察

第二十一集(04/29)

秉高（姜皓文飾）對母親張麗嫻（盧宛茵飾）說出自己是一名警察的秘密。營長（吳廷燁飾）不再信任秉高，視他為隨時可拋棄的工具。調查陷僵局，尚垶（袁偉豪飾）提議放出蔚喬（蔣祖曼飾），同時和秉高合作，永正（梁競徽飾）不滿其做法與他激烈爭吵，喜悅（蔡思貝飾）則支持尚垶。秉高將正龍（楊潮凱飾）和營長交易的證據交給國曙（許紹雄飾），藉此確認他是否警隊中的內鬼。秉高自覺會凶多吉少，希望尚垶實現自己的遺願。正龍故意到警署滋事，製造不在場證明，暗中與營長進行交易……慧雅（陳敏之飾）把國曙收到的證據交給宇森，宇森拒絕接收，亦介意她經常為國曙說謊。



第二十二集(04/30)

勵傑（楊明飾）主動替尚垶承擔偷聽罪責，晞華（惠英紅飾）故意將事件交給宇森（黃智賢飾）處理。宇森明白晞華為權鬥犧牲勵傑的想法，只展開對警察內鬼的調查，並推斷此人就是國曙，勵傑思量過後決定幫助宇森。展亮（石修飾）與天昱（李成昌飾）來到西九，天昱要求晞華將正龍案件移交。此時，尚垶收到秉高情報，宇森即想到辦法，以短訊要求晞華讓權，晞華拒絕。宇森殺入展亮和晞華的會談中……永正安排釋放蔚喬和正龍，並在蔚喬身上裝了偷聽器。秉高來到營長的秘密軍火庫，見到已準備好的軍火。



第二十三集(05/01)

蔚喬將跟蹤器偷偷放在正龍身上，幫助警察找到藏毒處，人贓並獲。晞華狠批勵傑不如勵進，勵傑隨即說出一個令晞華難以接受的事實。宇森和正龍達成合作協議，晞華反對無從，為了讓宇森顏面盡失，不惜計劃放走營長。警方在交易地點部署，準備拘捕營長等人。交易時，秉高突然接恐嚇短訊，只好向營長示警並開車將他們帶走。秉高帶營長到晞華指定地點，尚垶追至，營長騎上電單車逃跑。尚垶怒斥秉高放人，一番爭鬥之下，兩人滾下山坡……



第二十四集(05/02)

泳莎（鄧佩儀飾）向秉高揭露臥底身份，兩人都發現被晞華欺騙。營長逃脫，晞華借機奪取行動主權，趕宇森離開指揮中心，甚至勵傑都被撤職。勵傑透過留言信箱向晞華說出內心感言。正當晞華以為掌控一切，怎料營長突然掉頭直奔正龍……泳莎準備放走秉高，尚垶忽然殺出，秉高心知是時候贖罪，跟尚垶回警局。晞華面對一個傷心的結果，仍不放棄權鬥，並要求與秉高串供。曉怡發覺仍愛着尚垶，尚垶把握機會挽留。晞華澆滅泳莎的不信任，繼續替自己工作。



第二十五集(05/03)

喜悅在尚垶和永正的陪伴下悼念勵傑，接受失去他的事實。行動前約定的飯局照常進行，宇森、尚垶與同僚們互相鼓勵。晞華開始清算行動，先將宇森調出總區，再將尚垶和手下派去調查塵封舊案件。晞華帶隊圍剿營長的窩藏點，可惜軍火已不翼而飛；另邊廂，營長也在找這些軍火。秉高想到一些線索，暗中叫泳莎替他去找尚垶。幾宗塵封的姦殺案，勾起喜悅的創傷後遺症。在尚垶的鼓勵下，喜悅說出不堪回首的童年往事，也有了勇氣與心魔決戰。



