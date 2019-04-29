舞台劇圓滿完成！王梓軒獲劉松仁邀再添食

一連12場的音樂舞台劇《利瑪竇》，終於在周日（28日）圓滿完成，飾演利瑪竇的王梓軒，與樸人麥小妹（陳潔儀飾演），而策劃、導演及創作的劉松仁更在慶功宴時宣布：「呢次我哋合作好愉快！首先多謝各位先，我哋已經接到邀請出年回歸！」



對於反應好加場添食，梓軒說：「如果松哥覺得我呢個小朋友可以捱多12場或巡迴，我梗係話得好啦！其實今次《利瑪竇》係一個旅程，今日（昨日）尾場，或者呢12場嘅成績係未可以講，因為我感受到呢件事會延續落去，可能唔同嘅形式，或者延續喺我自己嘅生命，因為呢12場我感受最深係我未搵完，利瑪竇呢個角色我有好多嘢都未搵到，我依家係第一個階段，感受到知道佢嘅訊息，知道呢個戲嘅意思喺邊，但我相信如果畀多次機會我，我可以做得更加好，所以尾場嘅感受係，既然大家咁鼓勵喇，我哋就繼續努力啦！」



而專誠坐飛機趕返香港的馮寶寶一連兩日到了文化中心捧場，不少圈中好友捧場，包括；楊千嬅、李佳芯、洪永城、梁嘉琪、米雪、鄭丹瑞夫婦、陳家樂、黃子恆、林景程、歐錦棠夫婦、江美儀、朱慧敏、King@C All Star……等等，鄧萃雯亦同樣兩度來支持。