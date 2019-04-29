被迫晒性感！麥明詩：我係好保守

前港姐麥明詩（Louisa）參與無綫節目《娛樂大家》，剛從越南與家人去旅行返港的她，表示遇上當地有史以來破紀錄的高溫：「超熱！起碼35、36度。（所以咁性感？）被迫，好綵帶咗啲香港平時少着嘅衫，有一件黑色嘅係內衣款嘅外衣。（屋企人唔會話你做咩咁性感？）我媽操刀影相㗎，佢哋都會明我係好保守，只不過因為工作關係要試好多唔同嘅造型，好支持我。」



2年冇拍拖



問到着得性感有艷遇？Louisa謂沒有：「我都想諗吓！但冇乜特別發生，一家大細都住埋喺一間屋。大家都覺得我好隨便，其實我好揀擇，所以都有成2年冇拍拖。（點揀擇法？）下次同男友相處一陣之後，會帶返屋企同屋企人相處。（之前個啲冇試過？）你哋識嗰個冇。」續指給家人過目是別有用心：「當局者迷、旁觀者清，可以睇到佢兼唔兼顧到唔同人嘅需要，我驚靠自己睇會比較膚淺。（但如果屋企人睇完叫你分手，會分手？）會納入我考慮嘅因素，有多啲唔同嘅相處環境，先睇到佢可唔可以喺逆境中自強。」



擔心馮盈盈失控



講到5月中同拍檔馮盈盈去荷蘭拍攝節目，Louisa謂好擔心：「驚佢會失控！」再爆首肯參與拍攝原因，是因為一早要求同盈盈分房瞓：「驚佢全裸我又盲，佢講嘢大聲我又聾，再加埋會令我精神有失常。（裸體驚有比較？）冇比較。」





