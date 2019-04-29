減肥慘變「整容」　裕美：我想隆胸！

藝人裕美初出道時與現在判若兩人，當年的她包包面，圓渾躉大，直至三、四年前獲私人健身教練幫手，日日陪她跑7公里跑到上癮，但收身成功的她卻惹來整容之嫌，她無奈說：「點解唔可以睇吓我身軀，你覺得我個樣唔同都算啦，但你唔諗吓我個身係瘦咗幾多？」她自嘲本身並非大胸之人，跑步最大問題會令胸都瘦埋：「嗰時係冇乜身材，但個籮柚挺咗好靚，做人係好難取捨，人生冇完美。啲人成日話我整，其實如果我要整，我會話我人生最想就係隆胸，就算依家都想呀！」



亂食藥致腸爛



她笑言當年齊蔭冬菇頭，令她好似一粒珍寶珠，眼見同公司的賈曉晨又索又靚，她說：「企喺佢隔籬我成個波咁，反差幾大，雖然我唔係佢行性感靚女路線，但一對比就好大壓力，娛樂圈又好多靚女，當時覺得自己呢世都冇得救。」她自爆由中三開始減肥，坊間的減肥藥她都食過晒，甚至自行到藥房購買快要被禁的減肥藥，食完手震兼心跳加速：「我又試過成個星期唔食嘢，肚餓就食一小塊少糖嘅黑朱古力，但七日都冇瘦過一磅，最慘食番嘢時，去唔到廁所，因為我體內嘅系統壞晒，條腸好爛，要食瀉藥解決，醫生話食兩粒，但我要食到三、四粒先去到，最驚食得多唔知會唔會患癌。」



享受運動想肥都難



早年因為跳舞個頭中落地，自此她就出現慣性頭痛，肌肉崩緊，令她花費很多睇醫生及減肥，她早就領悟人沒有健康就冇意思，當時她身體機能似六、七十歲的長者，之後由親戚介紹認識現在的私人教練，教她拉筋、運動，令她得以重生：「教練話我心理係最大問題，即使我唔食都唔瘦，佢叫我唔好壓抑食欲，好多女仔瘦得嚟冇神采，因為佢哋唔食嘢，個人唔開心，食藥又有副作用，會有抑鬱，變咗為瘦而瘦。當我學識放鬆，享受做運動嘅樂趣，我發覺想肥都難，因為運動做得甘嘅時候，我係好大食，冇乜戒口，依家都唔係最Fit，但會帶定波鞋運動衫，有時間就跑3、4K，因為做運動係會上癮。」

