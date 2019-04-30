張學潤爆女主持搶人老公　全城緝兇！

偷食事件成為全城熱話，黃心穎「着草」到美國讀書避風頭兼過冷河，而許志安爆喊道歉後一直潛水，但仍阻止不了網民繼續談論。近日著名服裝指導張學潤（Nel Nel）有感而發，分享一位相識逾廿年的女性好友的慘痛經歷，指其好友早年隻身嫁到外國，後來被一位現在是某電視台的女主持介入婚姻，未幾好友與丈夫已打算離婚，但該女主持非常進擊，急急「踩上門」直接K.O大婆，把對方的所有物品扔到屋外！Nel Nel更爆料指該女主持的姐妹，之後經不同渠道，同樣加入娛樂圈。



「彩虹咁多顏色，自己諗！」



爆料一出，網友即狂食花生，列舉圈中多對姐妹花，包括黃心美和黃心穎、莊思敏和莊思明、周汶錡和周勵淇、余香凝和余潔滢、張寶兒和張寶欣等。當中有網民「突破盲腸」留言：「其實她們多年的行為已令很多人受傷害，真的應該受到教訓。」



Nel Nel接受東網電話訪問，他不肯公開女主持的身份，只透露事發在加拿大，其好友亦因小三而離婚：「成件事我只係有感而發，諗起我呢位好朋友當年嘅慘事，寫出嚟係一個抒發，係一個真實嘅故事，所有人名我唔會開，唔會指名道姓，彩虹有咁多顏色，你哋自己諗啦！」



莊思明：唔關我哋事！



與妹妹莊思明先後入行的莊思敏，回覆時否認牽涉其中：「唔係我哋，冇嘢回應！」莊思明亦表示：「我家姐從來冇同過任何結咗婚、或者結過婚嘅人一齊，所以一定唔關我哋事！」至於其餘姐妹花未有回應。