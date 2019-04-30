東方日報C1：石詠莉疑有喜鄧健泓傍到實

鄧健泓（Patrick）與石詠莉（Sukie）結婚年多便盛傳有喜，日前二人 被拍得現身診所，Sukie去廁所時Patrick更跟到實。當發現記者，Patrick即發晒茅異常緊張，更煞有介事叮囑護士不要多口。而明顯圓潤不少的Sukie全程由老公貼身照顧，更齊齊睇BB用品。



結婚年多的鄧健泓及石詠莉日前被發現到嬰兒用品店兼往求診，原本心情不錯的Patrick發現記者後表現抗拒，事後亦未有回覆記者查問，令Sukie有孕之說不脛而 走。



Patrick婚前與數位女星先後墮入愛河，難免予人花弗感覺，就連Sukie亦曾坦言父母起初反對他們發展，不過冇腳雀仔亦總有安定下來的時候。自從二人拍拖後， Patrick對Sukie一直竉愛有加，更全力協助對方發展音樂事業，由宣傳、攝影到歌曲監製全部落手落腳，甘做「背後的男人」，且不時對外笑稱自己「食軟飯」。



撐枱腳飲補品



據悉，二人對生兒育女一直採取順其自然態度，近日Sukie即將灌錄新歌及推出唱片，事業上努力衝刺之際，卻突然傳出已夢熊有兆！日前她到電台接受訪問後，被發現前往銅鑼灣會合老公撐枱腳，甫坐下Patrick先替Sukie編辮子，又細心為太太Order食物，未幾Sukie取出一瓶疑似補品的飲料喝下，Patrick全程細心照顧，認真Sweet爆。



貼身服侍跟去廁所



食飽後二人往附近商場Shopping，於一間嬰兒用品店「駐足」，Patrick更對嬰兒手推車「情有獨 鍾」，捉住老婆細心研究，只見夫婦倆又開又摺BB車，雞啄唔斷，又向店員查問，似足新手父母，足足半小時才離開。



其後，他們改往鄰近一幢醫務所林立的商業大廈，當時人流不多，但Patrick仍貼身扶實太太。二人於診所逗留不久，Sukie就向護士索取鎖匙借用洗手間，Patrick趨前相伴，期間發現記者在場，平日性格尚算溫和的他即一臉愕然，突然提高聲線及語氣問：「唔好意思，我想問發生乜事？」Sukie見狀即拉實兼安撫老公，Patrick亦轉身走回診所，向護士表明：「我諗如果等陣間有人問你哋嘢，係咪唔應該答呢？」 事後記者再嘗試聯絡二人，惟同樣 沒有回覆。



昨日到電台為新節目宣傳的Sukie，不諱言胖了不少，稍後要拍唱片封套的她說：「要Fit啲，結咗婚肥 咗好多，賤肉橫生！」