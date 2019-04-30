展開世巡！BTS赴美出戰《Billboard》

韓國勁爆男團防彈少年團（BTS）將於美國時間5月1日在拉斯維加斯出席《Billboard音樂獎》，是他們連續第三年出席及角逐「最佳社交歌手」，而他們昨日晚上經仁川國際機場出發往美國，各成員落車後見到粉絲及記者都有友善揮手，其中Jin更沒有戴口罩，大方地以素顏示人。



BTS出席音樂獎後，會繼續留在美國，於4日在洛杉磯展開世界巡唱，之後會在芝加哥、新澤西州、巴西聖保羅、英國倫敦、法國巴黎、日本大阪及靜岡開騷。



而BTS前晚在韓國光州出席韓流騷，Jin在跳舞期間因為舞台地面的膠紙跣低，一度未能自行站起來，隊友Jimin擔心地上前扶起他，並摸摸對方的腰部，不少粉絲都指Jin當時「跌得好應」，但之後仍落力地完成演出，非常專業。



至於上月出道的同門師弟TXT，近日公布官方Fanclub的名字為「Young One」，卻被發現與人氣女團少女時代出身的女歌手Tiffany的Fanclub撞名，引起粉絲及網民不滿，而所屬的Big Hit事務所至今仍未有作出回應。

