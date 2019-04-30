朴有天認吸毒7次　粉絲聲明拒再支持

韓團JYJ成員朴有天上周五因涉毒被拘留後，昨日受查時終於肯承認吸毒，但稱是與黃荷娜復合後才開始吸毒，之前有指他3度購買冰毒及吸毒5次，朴有天則自首稱，除了與黃荷娜一起吸毒，他亦有獨自吸毒2次，合共吸毒7次，並於今年2月17日、3月10日及12日先後3次購買冰毒。警方稱朴有天表示是黃荷娜慫恿他吸毒，這點與黃荷娜的作供剛相反。



而朴有天的胞弟朴有煥昨日如常進行個人直播節目，他表示：「很抱歉，感謝大家仍支持我哥哥，不知道該從何說起，我沒事，哥哥也沒事，雖然情況變差，但我依然相信哥哥，感謝各位永遠支持他。」他又透露將於今日與母親一起前往探望被拘留的朴有天，又承諾會為了哥哥而盡最大努力。



不過，原本仍有部分支持朴有天的韓國粉絲團已發聲明表態放棄他，並在給朴有天最後一封信內容稱就如朴有天受查時所言，他害怕放棄自己擁有的一切，粉絲亦一直很害怕要放棄他，但事到如今，他們也只能放手，各自好走，希望朴有天今後可以無悔地生活下去，他們已不再是朴有天的粉絲，亦不會繼續支持他。而代表律師稱朴有天既已承認吸毒嫌疑，他亦結束任務並已提出呈辭。