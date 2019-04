曾兩度憑迪士尼主題曲奪得格林美獎、分別與莎蓮迪安(Celine Dion)合唱《美女與野獸》(Beauty and the Beast)主題曲《Beauty and the Beast》、以及與Regina Belle合唱《阿拉丁》(Aladdin)主題曲《A Whole New World》的美國男歌手Peabo Bryson,上周六早上於喬治亞州寓所心臟病發,被送院治理,所幸程度不太嚴重,醫生與家人都樂觀表示他可以康復。



其發言人表示:「希望大家在這個時候尊重他的私隱,不過很歡迎與感謝朋友與粉絲送上的慰問與祈禱。」