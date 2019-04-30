【娛場】退出田徑界　柳妍熙：音樂救咗我

作為一名運動員，最理想的體育生涯就是可以代表國家隊出戰奧運，揚威國際。可是，一旦經歷傷患，就可能要跟理想說再見，前國家隊短跑運動員柳妍熙就是其中一個例子了。



柳妍熙是四川人，年少時獲選為國家田徑隊，自此就踏上刻苦而乏味的練跑生涯。雖說練習的是短跑，可是如未能在限時之內完成訓練，都要重新再跑，所以妍熙笑言最高峰試過跑足一個下午，好不辛苦。雖然訓練相當艱苦，不過妍熙總想堅持下去，因為她最希望可以站在奧運場上，代表國家隊與一眾選手比賽。



好景不常，妍熙在一次練習期間受傷，整個筋腱的位置嚴重撕裂，令她需中止運動員的生涯。回憶起那段最黑暗歲月，妍熙都不禁落淚：「嗰時真係覺得好難過，你每日拎個跑鞋去練習，你嘅隊友慢慢超過你嘅成績，咁辛苦嘅過程，點可以因為受傷而令到我做唔到任何嘢呢！最後爸爸同我講可能呢個夢想實現唔到，所以十七歲就退役。」



理想落空，妍熙陷入一片黑暗中，幸好在最難過的時間，她遇上了伯樂曾路德，除了讓她愛上音樂外，她更找到另一個人生目標，就是成為一名歌手，難怪妍熙都笑言：「係音樂救咗我！」如果想知道更多關於柳妍熙由運動員轉型做歌手的心路歷程？那就一定要留意《娛場》！