埃及拍攝冇啖好食！陳貝兒沖完涼要「過冷河」

藝人陳貝兒（Janis）為咗拍攝無綫節目《嫁到這世界邊端3》去咗埃及，雖然大家會諗起金字塔呢啲名勝，但拍攝過程其實都相當驚險同埋有生命危險。Janis喺社交網發文同大家講埃及正值紅色旅遊警示、治安情況不比佢之前去嘅尼日利亞好太多。



除了治安問題，最要小心嘅就係衞生問題，Janice話：「到埗前港女人妻已經千叮萬囑要特別小心衞生、尤其係啲水。用花灑沖涼時一定一定要合埋個嘴同咪埋眼，沖完之後更加要再用樽裝水全身過冷河。佢話原來埃及啲水嘅含菌量比世衞標準高5000倍！係5000倍！！！佢自己亦曾經用水龍頭水洗面搞到爛面。」



另一個遇到嘅問題就係飲食問題，Janice話到埗後去酒店check in，人妻同佢哋講間酒店之前有一團德國人，十幾人食物中毒，酒店經理唔接受客人投訴，仲話如果一間酒店有4-5% 客人因食物中毒而死亡係好正常。



Janice真係有苦自己知，仲笑言「出trip做嘢唔會食得飽係預咗。經過冇啖好食嘅尼日利亞之後再嚟到唔可以亂食嘢嘅埃及。我好似已經瘦咗。」Janis仲直言一站比一站艱難，做乜要嫁到咁遠，不過佢好正面咁話會繼續堅持到最後呀。