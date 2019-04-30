鬧爆程美段博見報　杜汶澤認拖糧跪低道歉

曾為無綫節目《美女廚房》擔任美女學徒的程美段 (Kiwi) ，早前公開指今年1月為杜汶澤網上的煮食節目拍攝完後，到4月24日才收到應得的$9000的酬勞，並向傳媒表示遭「拖糧」，結果惹來杜汶澤指她博見報，再演變成隔空罵戰。杜汶澤今日終於跪低，透過節目的社交網網頁出道歉聲明。但有網民指要杜汶澤親自道歉，否則他們不會忘記此事，不會再Follow他。



公開錄音還自己公道



事緣Kiwi眼見杜汶澤連日來連環出post指控，今日終於來個大反擊，上載多張1月20日時與豪仔就協商出糧日子的WhatsApp截圖和對話錄音，截圖中清楚見到程美段問「是否一星期後入票」，對方留言「yes」。換言之推翻杜汶澤指控「從沒有承諾」指控。Kiwi發文表示「就今日杜汶澤先生再發文一事，當中有提到「從來沒有承諾出糧時間」一句，直接關係到我。因為呢個說法，最後推論都係返到去我搏（博）見報，所以雖然一直有錄音做証（證），但都唔想事件再發酵而拎出嚟，但宜（依）家杜先生一口咬定「從來沒有承諾」，我選擇公開錄音，至少還自己一個公道。



對於被指博見報，Kiwi強調自己絕無此意，她說：「上次亦有提到，杜生曾有意簽我成其藝人，但商談後，我都婉拒推卻。要拎一個有意簽我嘅當紅大明星嚟搏（博）上報，呢個邏輯我實在唔可以理解。而且杜生喺討論區一向有唔少粉絲，孔子同亞里士多德都曾經講過，『誰大誰惡誰正確』，為咗上一次報紙，我需要大費週（周）章到呢個地步？本來揮筆一簽就可以做到嘅事，我點解要冒險同網民為敵？記者就好似藝人一樣，有好亦有壞；記者藝人一向唇亡齒寒，並唔係大明星搵記者就合理，我哋呢亭奀星搵記者就十惡不赦，于（於）理不合。杜生自比『威風八面』，而我都只求『自食其力』，是是非非，我唔介意辯白，但只要再有新嘅指控，我亦隨時恭候。」



未幾，杜汶澤終於跪低，透過網台節目的社交網頁發出道歉聲明，就拖糧一事向Kiwi道歉。聲明內容如下：



本台聲明：

就於本公司總經理黎先生向程美段小姐曾作出之口頭承諾，聲稱演出後一個星期支付演出費，結果在三個月後才付款，此乃行政失當，本公司深表歉意，並會作出檢討，確保日後與藝人合作時，有更妥善的安排。多謝大家一直以來支持本台，今後定當繼續努力，為觀眾製作更多高質低俗的娛樂節目。



之後阿澤又開post力撐豪仔，表示：「雖然呢鑊嘢比（畀）你跣x咗，但係做兄弟嘅嘢，無話邊個跣邊個，你做啱一萬樣嘢，唔通你做錯一樣我就怪你？無可能！以後繼續比（畀）心機，做好啲啲嘢，出嚟行同人嘈唔一定鑊鑊打贏嘅，捱一兩刀，唔死得人嘅！怪就怪我無請多個人幫輕你。總之大家心x照，唔好擺響（喺）心，吓！點解我要出公開信？因為驚你又已讀不回囉⋯⋯聽晚見啦！」但係網民就話唔收貨，因為杜汶澤喺自己fb出post指控，但道歉就喺公司fb，出完聲明後再撐豪仔，網民覺得好冇誠意，應該係阿澤自己個fb度道歉番一次先收貨。



最後，程美段喺社交轉載道歉聲明，並發文表示：「所有事情告一段落，多謝喱騷就單單『有否承諾付款日期』問題上表示歉意，本人感到如釋重負，僅以小妹人微言輕的祝福，衷心希望大家都順順利利，快快樂樂。」佢仲多謝埋有份鬧佢嘅人。