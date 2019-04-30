殺雞別有用心！麥浚龍搞乜怕咗乾炒牛河？

歌手麥浚龍（Juno）跟謝安琪的合輯，以謝安琪飾演的浦銘心和Juno飾演的董折故事為骨幹，Juno推出新歌《黑盒》，MV有韋羅莎（Rosa）飾演的傳呼台職員寒玲再度現身，故事背景以2003年的香港為主，麥浚龍透過種種細節，將一種本地情懷滲入故事當中，他說：「今次嘅音樂映畫取景生活化，有一種香港情懷，我想打造一張屬於『我們』嘅專輯。」



劇情指董折在這一年承受離婚的傷痛，要靠去雞場殺雞賺錢度日，Juno直言是別有用心：「我想表達嘅係其實每個人，冇分身份或地位之高低，每日都活喺自己一場戰爭當中，每個人嘅生活都不容易。跌倒係常事，重要係跌倒後識得再企番起身。」



MV的第一幕，董折坐在一座舊樓樓梯吃着乾炒牛河，並打了一通電話。短短數分鐘的一場戲，攝製隊在場景布置方面亦付出了不少努力，除了走遍深水埗、旺角、油麻地和大角咀等舊區舊樓，去篩選一條有感覺的樓梯，事前也特意找來一部街用電話噴色，營造出生銹的感覺。拍檔Rosa回憶起在旺角一家冰室拍攝時的點滴，亦大讚Juno一絲不苟：「我記得有一個鏡頭，要拍冰室嘅兩部風扇，扇葉轉動只係輕微唔同步，Juno都嘗試花一番工夫去調整。呢種對細節追求，要確保每一個部分都精準無誤，讓我好欣賞，學習到很多。」



不過，認真追求也要付出「代價」，今次「代價」就是賠上對乾炒牛河的喜愛。Juno笑言為演出這個音樂映畫，前前後後吞了十多碟乾炒牛河，幾年內也應該不想再吃。



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