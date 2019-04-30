羅力威放心雨僑着三點式：走光就包住佢

歌手羅力威現身新城電台宣傳創作新歌《變幻人生》，他表示兩星期前出海滑浪，但玩出禍搞到曬到甩皮，講到太太雨僑大騷3點式泳衣，他表示唔介意太太騷：「我算係一個傳統嘅男人，時不時都有望住佢，如果佢一走光就包實佢，佢Post相都有問過我。（驚唔驚畀人睇蝕？）睇得啲咩呀？佢好聰明，唔會亂嚟做啲咩，所以都好放心。」



談到新歌，他指這是紀錄十年以來自己的重要階段，亦好感謝身邊有家人、伴侶、Fans一直支持，故希望借歌多謝兼鼓勵大家及自己：「只要努力去做，無論挫敗過幾多次，都自然對得住自己。」



自己寫歌自己唱



講到創作方面，羅力威表示十年以來都有50、60首歌，當中九成九都是自己創作：「都曾經唱過2、3首其他人寫嘅歌，因為公司要求想嘗試吓，但覺得自己能夠做到就做，唔係話人哋啲歌唔好，我都好尊重，例如藍奕邦，雖然佢未必寫好多歌畀自己，但佢啲歌好有流傳性，好成功。」他續指都好少寫歌畀人：「冇咩人叫寫。（寫畀太太？）都有嘅，但佢唔係好踴躍要歌。（有冇話想寫歌畀邊個歌手？）都有寫過埋Joey（容祖兒）、基仔（古巨基）、太太，都心滿意足。」