名模Jessica C.(JC)及Lea T.向來老友鬼鬼,而Lea T.早前更宣布佗B女,依家已經有5個半月身孕,兩位媽媽今日聚首一堂,趁住天氣咁熱相約去游水曬太陽,兩位着住三點式大騷Fit爆身材,真係新一代辣媽!

已經生咗一仔一女嘅JC,大解放騷佢個招牌33C「警鐘胸」,而Lea T.雖然有左BB,但正面望落都唔係肥好多,更因為懷孕而漲奶,「Big」爆程度孖得住隔離嘅JC,JC仲喺社交網話恭喜佢踏入人生新嘅一頁:「Congrats @leatassova on this new chapter of your life! Hottest pregnant person ever! Can't wait to meet baby LT! (恭喜Lea T.踏入人生新一頁,好期待見你個BB!)」

另外,馬詩慧嘅細女王麗嘉今日亦都係社交網站派福利,着住色藍色泳衣大騷身材。