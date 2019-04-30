頂替胡鴻鈞？鄭俊弘臨急錄《鐵探》主題曲

歌手鄭俊弘（Fred）今日上電台宣傳熱播劇《鐵探》的主題曲《鐵石心腸》，謙虛指受劇集帶挈令新歌大受歡迎，問到可有聽過新歌原唱為同門歌手胡鴻鈞（Hubert），惟對方囂爆遭雪藏而成功執二攤？他坦言有聽聞過，不過就冇過問原因：「可能佢哋想要把硬朗啲嘅聲，但呢首歌錄音都錄得好趕，當時我仲拍緊劇，淨係用咗一晚嘅時間去聽，第二日就要錄，都驚消化唔切同唔夠瞓，而影響把聲，好彩嗰晚OK。」續大爆於特殊情況有特殊錄音方法：「一段段咁錄，聽熟就直接錄，但出到嚟嘅效果比預期好。（下次都咁錄？）咁又唔好。」問到Hubert是否被雪藏？Fred表示沒有：「佢依家拍緊劇，之前又去加拿大登台，呢排都冇見過佢，佢叫Hubert啫，但佢唔囂。」



講到Fred與女友何雁詩（Stephanie）日前拍拖兩周年，他謂同女友去食四川菜慶祝：「我哋都好鍾意食辣。（唔使護聲？）只要唔喺上台、錄音前食就得。（女友整親隻腳唔使戒口？）又冇話，佢有做物理治療，佢唔小心囉！行樓梯就再整親，佢太勤力練習，遲啲仲要比賽。（會擔心？）有啲，因為佢比賽都要行上行落十公里。（點支持佢？）去睇比賽幫佢加油。」



