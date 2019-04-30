Kraftwerk九展3D電音騷中途故障　幽默化解

殿堂級70年代德國電音組合Kraftwerk昨晚再度來港，假九龍灣國際展貿中心舉行3D演唱會，觀眾入場前獲派3D眼鏡，欣賞台上大螢幕的繽紛立體影像。



組合於8時10分出場，以《Numbers》打頭陣，螢幕閃現數字與電腦代碼，繼而連續表演電腦主題的《Computer World》、《Home Computer》與英國樂隊Coldplay也改編過的經典《Computer Love》，充滿科幻感覺。表演太空主題的《Spacelab》時，螢幕播出標示香港的世界地圖，再播出香港夜景，太空船飛過香港夜空後，降落九龍灣國際展貿中心，引來觀眾歡呼。



到約9時左右，表演《Autobahn》時螢幕突然只餘底部有反應，上邊失去畫面，4名成員之間你眼望我眼，以咪通話，當完結歌曲後，螢幕完全熄掉，隊長Ralf Hütter跟觀眾說：「我哋需要幾分鐘去整返個螢幕。」不少觀眾才意會到剛才螢幕出現問題，不禁大笑。演唱會短暫停止，Ralf幽默地化解冷場，「抵賴」表示：「個器材係借嘅。」之後又引用《聖經》中《創世紀》說：「要有光！」幾分鐘後，螢幕再度運作，組合便繼續表演反核主題的《Radioactivity》。



組合安歌後足足表演多五首，由《The Robot》到《Boing Boom Tschak - Music Non Stop》，之後成員逐一鞠躬退場，演唱會到10時20分完結，全長超過兩小時，份量十足。