楊受成獲最具影響力慈善領袖奬

英皇集團主席楊受成日前於北京出席「第十六屆（2019）中國慈善榜」並獲得「最具影響力慈善領袖」獎項，同場還有得到「年度慈善影響力先鋒 」獎的內地藝人姚晨。楊受成自從2008年起，已經是慈善榜常客，在會場上見到姚晨，知道她曾經任聯合國難民署中國親善大使，大讚她人美心善！



楊受成跟姚晨透露自己名下有十家老年服務中心於香港及內地，專門接收三無老人（無勞動能力、無生活來源、無贍養人和扶養人），主力推動發展內地長者善終服務。姚晨則表示自己比較關心難民議題，以往任親善大使時，自費探訪了菲律賓、泰國、黎巴嫩和巴基斯坦的難民營，親力為推動慈善，並通過社交平台與網友分享探訪事情，姚晨表示，自己在過往的難民探訪中，往往在悲傷的經歷見到勇氣、堅毅和希望，自己從難民身上得到很多力量，楊受成對此大表認同：「一個人的力量始終有限，但如果我們可以號召和感染身邊的人多投身慈善事業上，可以幫助更多有需要的人。」身為英皇集團老闆，他常鼓勵員工及藝人一定要助己助人，積極慈善，他很開心旗下藝人都跟姚晨一樣，以身作則，以生命影響生命。