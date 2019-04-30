化身廚娘！譚杏藍推出「花式早餐」打歌

歌手譚杏藍（小花）為宣傳歌曲《早餐歌》諗出好橋，日前主動聯絡茶餐廳合作推出「花式早餐」，成功推出一個以其名命名的早餐，她說：「咁茶餐廳都有以校長譚詠麟命名嘅『校長多士」，我首歌叫《早餐歌》，如果有個早餐係我個名，就好配合到宣傳，於是我咪試吓搵老闆傾，點知一拍即合，咁就有咗我人生第一個用自己名起嘅餐『花式早餐』。」她又說如反應好的話，想再玩盡一點：「或者我會玩個快閃，突然去茶餐廳送早餐，或者做收銀員，想同大家一邊聽歌一邊食嘢，咁就有齊色、香、味。」



而日前她為《早餐歌》拍MV時，穿上圍裙扮「廚娘」，指今次拍MV拍得特別攰，皆因包辦化妝、整頭：「因為我個髮型同化妝師臨時唔得閒，惟有自己搞埋，平時鏡頭後都有啲時間休息，但冇人幫手就連休息時間都冇埋，不過都係一個新挑戰，又可以慳埋啲錢。」問其「廚娘」Cosplay打扮，男友可有讚？她甜絲絲說：「佢有嚟接我放工，都話好靚。」又指自己一向有玩Cosplay，不過鮮有性感打扮，皆因自己身材欠奉。



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