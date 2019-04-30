爆《美女廚房》點揀主持！方力申天生旺女命

藝人周家蔚、劉永健為ViuTV節目《友台VIP》擔任主持，早前更邀請了錢國偉和方力申（小方）擔任嘉賓。錢國偉談及當年構思節目《美女廚房》的點滴，當中考慮到司儀選角的因素，是需要一個絕世無賴，一個絕種乖仔，再加一個亦正亦邪的配搭，最後選出鄭中基、梁漢文及方力申。他們又談到當年節目爆紅，不少女演員都自薦上節目，笑言最奇怪是男演員亦主動找監製，要求做嘉賓。他們更笑言玩得最癲不是在幕前，而是在幕後，當時出埠拍攝外景，他們會在酒店房內玩耍盲雞，會揭起床褥遮擋身體、拉扯窗簾及扔拖鞋等，相當瘋狂！



合作過都飛黃騰達



兩位主持取笑方力申為何這麼多緋聞，小方自誇睇相師傅指他一副旺女命，跟他合作過的女星都會飛黃騰達。小方更回應網民批評他經常消費過往戀情出新聞，小方指自己是一個Entertainer，責任是娛樂觀眾，如果新聞沒娛樂性，根本沒有觀眾想睇。



錢國偉係好男人



家蔚在節目最後提及有一次與錢國偉到馬來西亞拍攝，因為男女廁所共用的關係，有一次不小心撞見Wilson去廁所沒有關門，因而驚嚇大叫，剛巧Wilson正在與當時的女朋友（現任太太陳宛蔚）傾電話，之後Wilson急着求家蔚向女朋友澄清，家蔚大讚Wilson是尊重女朋友的好男人。



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