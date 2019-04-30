星爵Chris Pratt自爆同羅拔唐尼Friend咗

漫威（Marvel）終極晒冷作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）掀起超級英雄熱潮，其中一位主角「星爵」Chris Pratt襲港，並於金鐘出席品牌活動，現場逾二百粉漫威粉絲一早到場，不少粉絲以Marvel人物打扮到場，手中還拿着Chris的海報及雜誌。



Chris甫到場，粉絲尖喊聲不斷，鍾嘉欣（Linda)化身主持歡迎他，並興奮地大讚他高大。Chris在台上，粉絲不停尖叫，他表示首次來港，覺香港是好好城市，還賣口乖話：「我愛香港！」Chris又謂：「好感恩大家支持《復4》，好開心套戲好成功，好多謝大家支持。拍這套戲我用咗超過一年去準備，拍咗二百幾日，過程當中亦十分複雜。（有冇有趣同大家分享？）拍呢套戲同Iron man羅拔唐尼（Robert Downey JR.)成為咗好朋友，有出街食飯，佢煮嘢畀我食，大家Share食，真係好開心。」之後Linda怕醜表示想與Chris合照，他友善接受，之後不少藝人上台要求合照，他都來者不拒，盡顯親民。