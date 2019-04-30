最憎同邊個男歌手合作？陳潔儀：太難聽喇！

歌手陳潔儀（Kit）李幸倪（Gin）和江海迦（AGA）宣布將於七月首次同台演出，一起舉行音樂會。已有一段時間沒在港開騷的Kit直言期待會擦出火花：「同女仔合作好正常，因為同男仔就key係好乞人憎嘅事，幾痛苦！（最憎同邊個男歌手合作？）都乞人憎，好似同蘇永康唱《來夜方長》，我唱得特別高音，喺Studio有試過佢就我，又試過我就佢，最後我話都係我就你，因為你就我太難聽喇！」



問到音樂會上會否性感演出時，Kit笑言要討論一下：「都得嘅，全部都幾得。」前晚才剛完成舞台劇兼慶功，因為心情興奮，唔夠瞓都不覺攰，今日精神奕奕出席記者會又拍宣傳海報，並趁機會與Gin和AGA多了解。對劉松仁宣布舞台劇再添食，Kit表示好開心，直言做老太婆是一大挑戰：「最大挑戰係演技同體能，因為成日彎住腰，非常辛苦，我成日喺台側做伸展動作，好痛，搞到要又食又搭又貼，特別有場要跪13分鐘，雖然戴咗Knee Pad，但跪得太耐。（辛唔辛苦？）你話呢？」不過她期待再做，指舞台劇學到表演外，心靈亦好滿足。



身旁的Gin和AGA都表示細個已愛聽Kit的聽，Gin笑言望住Kit已心心眼，AGA則說好緊張。Kit表示對兩代歌手合作很有有信心：「我知個感覺，就好似我見到劉松仁時，我都係細細個睇佢做戲，依家合作舞台劇仲一齊食飯，好似松哥知我痛，會幫我按摩。（係咪想佢幫你全身按摩？）唔係，只係肩膊，有Dancer邊度痛，佢都會按，因為佢識氣功。」



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