胡鴻鈞囂爆遭雪藏　許廷鏗：唔係呀嘛？

歌手許廷鏗（Alfred）出席電台活動，昨日（29日）31歲牛一的他嘆言時光飛逝，轉眼間入行十年：「記得參加比賽嗰時，介紹自己係牙科學生，21歲。（十年有咩感覺？）都仲年輕，而且機能都OK，但如果我冇做呢行，身形會脹大，我好鍾意食嘢兼做牙醫成日坐，見到啲同學都唔止脹咗2個碼！」



收身成功的他表示都有努力Keep磅數，問到下一步會學否好友吳業坤操8舊腹肌？他即時拒絕：「佢太瘦、太乾，教練話如果我操得太乾會影響把聲，而Joyce（鄭欣宜）同Mag（林欣彤）都口徑一致叫我唔好減，仲話我一減就會顯得個鼻更大，佔咗塊面三分一。」問到生日願望是甚麼？Alfred指希望保持身形，又希望新歌《單數》有更高點播。



提起好友胡鴻鈞囂爆遭雪藏，Alfred聞言出奇地反問「唔係呀嘛」，又指對方有專程到一到自己的生日會好有心，更為他「護航」：「雪藏都唔會繼續拍劇啦！見怪不怪，每一個巨星幫都盡自己能力做好每件事，佢哋拍戲、唱歌好多瓣數，我都自愧不如。（你唔信佢咁囂？）唔會啦！我就會！我會話自己...叻過胡鴻鈞！」